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В ЕР назвали назначение Николаева шансом для "Справедливой России"
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РИА Новости

В ЕР назвали назначение Николаева шансом для "Справедливой России"

19:20 29.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Назначение врио главы Чувашии представителя партии "Справедливая Россия" Олега Николаева – это шанс показать умение партии работать, заявил РИА Новости руководитель фракции "Единая Россия" в Госсовете Чувашии Юрий Кислов.
Президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев. Согласно данным на сайте Госдумы, Олег Николаев был избран в нынешний состав нижней палаты парламента по списку партии "Справедливая Россия".
"Меня обрадовало, что "Справедливой России" Путин доверил попробовать Чувашией порулить. Обычно она была в оппозиции и только ругала власть, а теперь надо поработать и показать, насколько они это умеют делать. Если они умеют работать, Чувашия от этого получит плюсы, я думаю", - сказал Кислов.
"Раз Путин доверил, значит, все просчитано, и все будет хорошо", - резюмировал депутат Госсовета Чувашии.
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Олег Николаев (политик)Справедливая РоссияЕдиная РоссияЧувашияПолитика
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