В ЕР назвали назначение Николаева шансом для "Справедливой России"

"Меня обрадовало, что "Справедливой России" Путин доверил попробовать Чувашией порулить. Обычно она была в оппозиции и только ругала власть, а теперь надо поработать и показать, насколько они это умеют делать. Если они умеют работать, Чувашия от этого получит плюсы, я думаю", - сказал Кислов.