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СР дадут 14 дней, чтобы предложить ЦИК кандидата на мандат Николаева
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РИА Новости

СР дадут 14 дней, чтобы предложить ЦИК кандидата на мандат Николаева

19:09 29.01.2020 (обновлено: 11:51 30.01.2020)
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© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваДепутат Олег Николаев
Депутат Олег Николаев
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" сможет в течение 14 дней после прекращения полномочий депутата Олега Николаева, назначенного врио главы Чувашии, представить ЦИК кандидатуру на освободившийся мандат, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия", председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев.
"После прекращения полномочий депутата у партии будет 14 дней, чтобы представить Центральной избирательной комиссии кандидатуру на освободившийся мандат. Если партия этим правом не воспользуется, то ЦИК самостоятельно будет принимать решение о передаче вакантного мандата", - сказал Шевченко РИА Новости.
Он добавил, что выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября.
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Олег Николаев (политик)ЦИК РФСправедливая РоссияМихаил ИгнатьевПолитика
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