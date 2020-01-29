СР дадут 14 дней, чтобы предложить ЦИК кандидата на мандат Николаева

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия", председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев.

"После прекращения полномочий депутата у партии будет 14 дней, чтобы представить Центральной избирательной комиссии кандидатуру на освободившийся мандат. Если партия этим правом не воспользуется, то ЦИК самостоятельно будет принимать решение о передаче вакантного мандата", - сказал Шевченко РИА Новости.