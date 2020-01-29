Скабеева назвала сенсацией слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева обвинила украинские власти в попытках сочинить удобную для себя версию истории.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Иосиф Сталин якобы встречался с Адольфом Гитлером во Львове в 1940 году. Впоследствии он признал, что читал об этом в средствах массовой информации и не видел архивных документов, которые бы подтверждали факт встречи.
Вчера, 13:18Сказано в эфире"В поисках хозяина". Политик о "данных" Кравчука про Гитлера и СталинаПервый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал это заявление.
Скабеева назвала заявление Кравчука сенсационным.
"Не потому что Сталин и Гитлера встречались — никогда этого не было; а потому, что мы видим, в каком выдуманном мире живет сейчас Украина — сочиняя удобную для себя версию истории. И даже Кравчук так увлекся, что просто не понимает, как дико все это выглядит со стороны", — написала она в телеграм-канале.
Высказывание экс-президента Украины вызвало широкий общественный резонанс. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков назвал заявление Кравчука бредом. Он отметил, что подобные "лживые и давно опровергнутые" утверждения звучат на протяжении многих лет. Мягков напомнил, что с Гитлером встречались лидеры западных держав – в частности, премьер-министры Великобритании и Франции Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье.
Доктор исторических наук Наталия Нарочницкая сочла слова Кравчука маргинальной попыткой первого президента Украины напомнить о себе. Она отметила, что историческое сознание бывшего политика "вызывает сожаление".