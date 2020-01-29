Скабеева назвала сенсацией слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера

"В поисках хозяина". Политик о "данных" Кравчука про Гитлера и Сталина Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал это заявление.

"Не потому что Сталин и Гитлера встречались — никогда этого не было; а потому, что мы видим, в каком выдуманном мире живет сейчас Украина — сочиняя удобную для себя версию истории. И даже Кравчук так увлекся, что просто не понимает, как дико все это выглядит со стороны", — написала она в телеграм-канале.