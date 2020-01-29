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https://ria.ru/20200129/1564028205.html
Скабеева назвала сенсацией слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера
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РИА Новости

Скабеева назвала сенсацией слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера

19:00 29.01.2020
29526
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева в студии "60 минут"
Телеведущая Ольга Скабеева в студии 60 минут
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева обвинила украинские власти в попытках сочинить удобную для себя версию истории.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Иосиф Сталин якобы встречался с Адольфом Гитлером во Львове в 1940 году. Впоследствии он признал, что читал об этом в средствах массовой информации и не видел архивных документов, которые бы подтверждали факт встречи.
Леонид Кравчук принимает присягу в Украинском парламенте после избрания его президентом Украины
Вчера, 13:18Сказано в эфире
"В поисках хозяина". Политик о "данных" Кравчука про Гитлера и СталинаПервый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал это заявление.
Скабеева назвала заявление Кравчука сенсационным.
"Не потому что Сталин и Гитлера встречались — никогда этого не было; а потому, что мы видим, в каком выдуманном мире живет сейчас Украина — сочиняя удобную для себя версию истории. И даже Кравчук так увлекся, что просто не понимает, как дико все это выглядит со стороны", — написала она в телеграм-канале.
Высказывание экс-президента Украины вызвало широкий общественный резонанс. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков назвал заявление Кравчука бредом. Он отметил, что подобные "лживые и давно опровергнутые" утверждения звучат на протяжении многих лет. Мягков напомнил, что с Гитлером встречались лидеры западных держав – в частности, премьер-министры Великобритании и Франции Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье.
Журналист Армен Гаспарян
Вчера, 14:36
Гаспарян оценил заявление Кравчука о "встрече" Гитлера и Сталина
Доктор исторических наук Наталия Нарочницкая сочла слова Кравчука маргинальной попыткой первого президента Украины напомнить о себе. Она отметила, что историческое сознание бывшего политика "вызывает сожаление".
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Ситуация на УкраинеНаталия НарочницкаяЛеонид КравчукИосиф Сталин (Джугашвили)РоссияАдольф ГитлерУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кравчук, в этом включении говорил с закрытыми глазами... если не болячка какая-то... значит стыдно глаза свои показывать при этом...
29 января, 19:19
Павел Леонтьев
3960000
Вот в этом вся суть украинца
29 января, 19:55
Илья Ильюха
3730001
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