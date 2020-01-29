Пассажиров опрокинувшегося рейсового автобуса отправили в Волгоград

ВОЛГОГРАД, 29 янв – РИА Новости. Пассажиров рейсового автобуса Саратов-Пятигорск, который опрокинулся в кювет на трассе в Волгоградской области, отправили в Волгоград на попутном автобусе, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее сообщалось, что на трассе Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области опрокинулся в кювет рейсовый автобус Саратов-Пятигорск, в результате ДТП пострадало четыре человека, включая троих детей.
"Пассажиров при содействии администрации района пересадили на попутный автобус, и они отправились в Волгоград. Из Волгограда другими рейсами они продолжат свой путь в Пятигорск", - рассказали в полиции.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, медпомощь понадобилась пятерым – двоим взрослым и троим детям, они находятся в удовлетворительном состоянии, их доставляют в больницы города Камышина.
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