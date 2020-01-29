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Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
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РИА Новости

Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России

18:36 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина у прилавка с сырами в гипермаркете
Женщина у прилавка с сырами в гипермаркете
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Цены производителей на свинину и куриное мясо в России сейчас ниже прошлогодних, однако могут вырасти до уровня 2018 года из-за тяжелой ситуации с африканской чумой свиней (АЧС) в мире; цена на сахар снижается, а рост цен на молоко соответствует уровню инфляции, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
"Несмотря на увеличение составляющих в себестоимости производства (ГСМ, энергоресурсы), цены на основные виды животноводческой продукции в течение 2019 года на внутреннем рынке не росли", - сказали в министерстве. По данным Минсельхоза, цена производителей по состоянию на 23 января на свинину в убойном весе составила 134,26 рубля за килограмм (на 11,1% ниже уровня прошлого года), на мясо кур - 102,36 рубля за килограмм (на 11,3% ниже), на говядину в убойном весе - 235,84 рубля за килограмм (на 4,9% выше).
Снижение цен на мясо птицы и свинину связано с ростом объемов производства. "Обострившаяся ситуация по АЧС на мировом рынке (в первую очередь, в Китае) формирует дефицит продукции животноводства, что может способствовать увеличению российского экспорта. Увеличение поставок мяса птицы и свинины может скорректировать цены производителей на эти товары до уровня 2018 года", - отметили в Минсельхозе.
Как отметили в министерстве, в прошлом году впервые за пять лет не были зафиксированы резкие колебания цен на молоко. При этом относительно высокая и стабильная цена на молоко благоприятна для производителей, ведет к повышению рентабельности и способствует инвестициям. Так, цена на сырое молоко в РФ на 23 января составила 25,66 рубля за килограмм. "Это выше аналогичного периода прошлого года на 4,4%, что соответствует уровню инфляции в РФ", - указали в министерстве.
Молоко в бутылках
28 января, 12:30
Кто же им даст вырасти? Эксперты о прогнозе по ценам на молоко и мясоМолоко и мясо в России могут подорожать в 2020 году на 10–12%, сообщили в Аналитическом центре при правительстве. Этот прогноз оценили эксперты.
Переходя к ситуации на рынке гречихи, Минсельхоз напоминает, что в 2017 году урожай этой культуры был рекордным, поэтому в 2018 году средние цены производителей снизились почти в четыре раза. В результате в 2019 году некоторые аграрии не стали увеличивать посевы гречихи, что привело к снижению урожая и росту цен. По оценке Росстата, урожай гречихи в РФ в прошлом году составил 784 тысячи тонн, а средняя цена сельхозпроизводителей на культуру в декабре составила 20,5 рубля за килограмм - цены восстанавливаются к уровню предыдущих лет. "Это позволит производителям выйти на необходимый уровень рентабельности", - сказали в пресс-службе.
Наконец, цена на белый сахар в настоящее время снижается, по состоянию на 23 января она составляет 20,48 рубля за килограмм (минус 43,5% по сравнению с прошлым годом). "Минсельхоз России не ожидает существенного роста цен на кондитерские изделия. Кроме того, российские кондитерские изделия востребованы на зарубежных рынках, отмечается рост их экспорта. Относительно низкая цена на сахар позволяет нашей продукции быть конкурентоспособной", - заключили в министерстве.
Гречневая крупа
10 января, 16:38
Росстат сообщил о подорожании гречки в декабре
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РосстатМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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