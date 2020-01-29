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Туризм
2020-01-29T19:52+0300
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В Петербурге осмотрели 336 туристов, вернувшихся с Хайнаня
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РИА Новости

В Петербурге осмотрели 336 туристов, вернувшихся с Хайнаня

19:52 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Туристов, вернувшихся в среду в Санкт-Петербург с китайского острова Хайнань, осмотрели, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в среду в аэропорт "Пулково" прилетел самолет с петербуржцами с острова Хайнань (город Санья). На борту находилось 336 пассажиров и 11 членов экипажа.
"Специалистами СКП Пулково совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и силами двух бригад городской поликлиники № 21 Московского района проведен санитарно-карантинный контроль борта, — говорится в сообщении. — На борту проведены дистанционная термометрия всех пассажиров и членов экипажа, анкетирование и забор материала для вирусологического исследования. Лиц с признаками инфекционных заболеваний и повышенной температурой не выявлено. Пассажиры жалоб не предъявляли".
Отмечается, что в пункте пропуска через госграницу РФ в аэропорту Пулково специалистами управления в круглосуточном режиме проводится санитарно-карантинный контроль.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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