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https://ria.ru/20200129/1564025443.html
В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
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РИА Новости

В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил

18:01 29.01.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Одним из предложенных для нового разведения сил и средств в Донбассе является участок в районе пункта пропуска "Октябрь – Гнутово", сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"На данный момент реальный процесс обсуждения, по сути, только начался. Координатор от ОБСЕ, обобщив предложения сторон, отметил, что пока из девяти рабочих вариантов совпадает только один, который находится в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово" на юге нашей республики", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
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При этом полпред отметила, что "и это совпадение весьма условно" из-за видения сторонами конфликта координат участка.
"Здесь важно понимать, что необходимо согласовать пакетом три участка, чтобы перейти к обсуждению плана-графика процесса разведения. Кроме того, мы по-прежнему считаем, что вся эта работа должна вестись в рамках поэтапного разведения сил по всей линии соприкосновения", - подчеркнула Никонорова.
Она также напомнила о необходимости согласования дополнения к рамочному решению о разведении сил в Донбассе.
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"Однако украинская сторона намеренно затягивает обсуждение вопроса новых участков, из-за чего переговорщикам не хватает времени перейти к работе над дополнением. Надеемся, что последующие заседания рабочей группы по вопросам безопасности пройдут в более конструктивном ключе", – добавила Никонорова.
На встрече в "нормандском формате" 9 декабря лидеры России, Германии, Франции и Украины заявили о необходимости к концу марта согласовать три новых участка для разведения в Донбассе и отвести на них силы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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