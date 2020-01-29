В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил

ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Одним из предложенных для нового разведения сил и средств в Донбассе является участок в районе пункта пропуска "Октябрь – Гнутово", сообщила полпред самопровозглашенной Одним из предложенных для нового разведения сил и средств в Донбассе является участок в районе пункта пропуска "Октябрь – Гнутово", сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

"На данный момент реальный процесс обсуждения, по сути, только начался. Координатор от ОБСЕ, обобщив предложения сторон, отметил, что пока из девяти рабочих вариантов совпадает только один, который находится в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово" на юге нашей республики", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

При этом полпред отметила, что "и это совпадение весьма условно" из-за видения сторонами конфликта координат участка.

"Здесь важно понимать, что необходимо согласовать пакетом три участка, чтобы перейти к обсуждению плана-графика процесса разведения. Кроме того, мы по-прежнему считаем, что вся эта работа должна вестись в рамках поэтапного разведения сил по всей линии соприкосновения", - подчеркнула Никонорова.

Она также напомнила о необходимости согласования дополнения к рамочному решению о разведении сил в Донбассе

"Однако украинская сторона намеренно затягивает обсуждение вопроса новых участков, из-за чего переговорщикам не хватает времени перейти к работе над дополнением. Надеемся, что последующие заседания рабочей группы по вопросам безопасности пройдут в более конструктивном ключе", – добавила Никонорова.

На встрече в "нормандском формате" 9 декабря лидеры России, Германии, Франции и Украины заявили о необходимости к концу марта согласовать три новых участка для разведения в Донбассе и отвести на них силы.