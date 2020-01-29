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Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
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РИА Новости

Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных

18:01 29.01.2020 (обновлено: 18:03 29.01.2020)
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© РИА НовостиРуководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Представители Киева и Донбасса на заседании гуманитарной подгруппы в Минске договорились обменяться списками пленных, заявила в среду РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева.
В среду в Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.
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"Удалось обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами. Стороны договорились предоставить списки удерживаемых с целью их дальнейшей верификации и подтверждения", - сказала Кобцева.
По ее оценке, заседание рабочей группы было "достаточно конструктивным".
Первый за два года обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря 2019 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведётся работа над формированием новых списков для обмена пленными.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеОльга КобцеваДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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