Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных

ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Представители Представители Киева Донбасса на заседании гуманитарной подгруппы в Минске договорились обменяться списками пленных, заявила в среду РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева

В среду в Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.

"Удалось обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами. Стороны договорились предоставить списки удерживаемых с целью их дальнейшей верификации и подтверждения", - сказала Кобцева.

По ее оценке, заседание рабочей группы было "достаточно конструктивным".

Первый за два года обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря 2019 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведётся работа над формированием новых списков для обмена пленными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.