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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-29T18:04+0300
https://ria.ru/20200129/1564024920.html
Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564025395_0:227:3072:1955_1036x0_80_0_0_4168a954d7de06e0934c4ec2aca9f3cc.jpg
РИА Новости

Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности

17:53 29.01.2020 (обновлено: 18:04 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Николаев, назначенный врио главы Чувашии, намерен оценить действующие в регионе программы на предмет реализации послания президента РФ Федеральному собранию.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
"Прежде всего, надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться", - сказал Николаев РИА Новости.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
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В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Также он назвал скандал с ключами "происками конкурентов".
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Послание президента России Федеральному собраниюОлег Николаев (политик)Справедливая РоссияГосдума РФВладимир ПутинЧувашияОбщество
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