Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Николаев , назначенный врио главы Чувашии , намерен оценить действующие в регионе программы на предмет реализации послания президента РФ Федеральному собранию.

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.

"Прежде всего, надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться", - сказал Николаев РИА Новости.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.