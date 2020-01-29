МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви

БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Глава Глава МИД Черногории Срджан Дарманович обвинил Сербию во вмешательстве во внутренние дела Черногории из-за спорного закона о религиозных объединениях.

Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви (СПЦ) от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране. Черногорский премьер Душко Маркович пообещал, что "храмы останутся верующим" и призвал к переговорам о законе руководство СПЦ в Черногории.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, что православная церковь в Черногории, Косово и Метохии и Хорватии является основой сохранения там сербского народа, и не может стать "какой-то другой" церковью.

"Митрополия Черногорско-Приморская имеет свое мнение по поводу закона, использует свое право на протесты и это то, что у нас есть в действительности. Происходит вмешательство Сербии в наши внутренние дела, но мы найдем решение и для этой ситуации", - цитирует ведомство главу МИД Черногории.

Министерство ранее сообщило, что в действиях поверенного в делах посольства Сербии в Черногории есть шаги, которые "грубо нарушают букву и дух Женевской конвенции", но меры против него не принимаются. МИД Сербии перед тем сообщил, что наложил ограничения на присутствие черногорского дипломата в Белграде на официальных мероприятиях.

Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий ранее призвал руководство Черногории отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти с власти. Вести переговоры, пока спорный закон остается в силе, он многократно отказался. Позицию президента Черногории Мило Джукановича ранее также подвергли критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.