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Религия и мировоззрение
2020-01-29T17:48+0300
https://ria.ru/20200129/1564024735.html
МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
https://cdn25.img.ria.ru/images/149527/60/1495276089_0:505:3280:2350_1036x0_80_0_0_0118ff34350734ece7c490c55b4f8275.jpg
РИА Новости

МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви

17:48 29.01.2020
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© AP Photo / Lajos Soos/MTIГлава МИД Черногории Серджан Дарманович
Глава МИД Черногории Серджан Дарманович
© AP Photo / Lajos Soos/MTI
Глава МИД Черногории Серджан Дарманович . Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Глава МИД Черногории Срджан Дарманович обвинил Сербию во вмешательстве во внутренние дела Черногории из-за спорного закона о религиозных объединениях.
Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви (СПЦ) от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране. Черногорский премьер Душко Маркович пообещал, что "храмы останутся верующим" и призвал к переговорам о законе руководство СПЦ в Черногории.
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Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, что православная церковь в Черногории, Косово и Метохии и Хорватии является основой сохранения там сербского народа, и не может стать "какой-то другой" церковью.
"Митрополия Черногорско-Приморская имеет свое мнение по поводу закона, использует свое право на протесты и это то, что у нас есть в действительности. Происходит вмешательство Сербии в наши внутренние дела, но мы найдем решение и для этой ситуации", - цитирует ведомство главу МИД Черногории.
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Министерство ранее сообщило, что в действиях поверенного в делах посольства Сербии в Черногории есть шаги, которые "грубо нарушают букву и дух Женевской конвенции", но меры против него не принимаются. МИД Сербии перед тем сообщил, что наложил ограничения на присутствие черногорского дипломата в Белграде на официальных мероприятиях.
Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий ранее призвал руководство Черногории отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти с власти. Вести переговоры, пока спорный закон остается в силе, он многократно отказался. Позицию президента Черногории Мило Джукановича ранее также подвергли критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.
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30 декабря 2019, 10:08Религия и мировоззрение
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеМИД ЧерногорииЧерногорияСербия
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