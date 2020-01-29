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Религия и мировоззрение
2020-01-29T16:49+0300
https://ria.ru/20200129/1564020882.html
Вучич заявил, что православная церковь в Черногории останется сербской
https://cdn25.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:207:2048:1359_1036x0_80_0_0_77ae2ae95eb7cbc055813576e4f10870.jpg
РИА Новости

Вучич заявил, что православная церковь в Черногории останется сербской

16:49 29.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Православная церковь в Хорватии, Черногории, Косово и Метохии является основой сохранения там сербского народа и не может быть "какой-то другой" церковью, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви (СПЦ) от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране. Черногорский премьер Душко Маркович пообещал, что "храмы останутся верующим", и призвал к переговорам о законе руководство СПЦ в Черногории.
"Церковь имеет большое значение для сербского народа. Сербская церковь, наряду с духовной жизнью, была хранителем нашего национального самосознания и бытия. Вы видите, как с различных адресов и из многих государственных структур заявляют, что она не сербская и будет названа "какой-то другой православной церковью", - цитирует Вучича национальное телевидение страны.
"А завтра так поступят в Косово, потом в Хорватии, как перед Второй мировой войной, когда была глупая идея сделать ее Хорватской православной церковью", - отметил сербский президент и добавил, что по этому вопросу из Подгорицы поступают "тяжелые сигналы".
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
17 января, 10:50Религия и мировоззрение
Митрополит Амфилохий призвал отозвать закон о церквях в Черногории
Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий ранее призвал руководство Черногории отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти из власти. Вести переговоры, пока спорный закон остается в силе, он многократно отказался. Позицию президента Черногории Мило Джукановича ранее также подвергли критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Митрополит Амфилохий
25 января, 16:50Религия и мировоззрение
В СПЦ призвали защитить свободу вероисповедания в Черногории
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичАлександр ВучичРусская православная церковьХорватияКосовоПодгорица (город)В мире
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