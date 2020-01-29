Вучич заявил, что православная церковь в Черногории останется сербской

БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Православная церковь в Хорватии, Черногории, Косово и Метохии является основой сохранения там сербского народа и не может быть "какой-то другой" церковью, заявил президент Сербии Православная церковь в Хорватии, Черногории, Косово и Метохии является основой сохранения там сербского народа и не может быть "какой-то другой" церковью, заявил президент Сербии Александр Вучич

Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви (СПЦ) от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране. Черногорский премьер Душко Маркович пообещал, что "храмы останутся верующим", и призвал к переговорам о законе руководство СПЦ в Черногории.

"Церковь имеет большое значение для сербского народа. Сербская церковь, наряду с духовной жизнью, была хранителем нашего национального самосознания и бытия. Вы видите, как с различных адресов и из многих государственных структур заявляют, что она не сербская и будет названа "какой-то другой православной церковью", - цитирует Вучича национальное телевидение страны.

"А завтра так поступят в Косово, потом в Хорватии, как перед Второй мировой войной, когда была глупая идея сделать ее Хорватской православной церковью", - отметил сербский президент и добавил, что по этому вопросу из Подгорицы поступают "тяжелые сигналы".

Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий ранее призвал руководство Черногории отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти из власти. Вести переговоры, пока спорный закон остается в силе, он многократно отказался. Позицию президента Черногории Мило Джукановича ранее также подвергли критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.