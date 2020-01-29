Члена банды Басаева будут судить за нападение на военных в 1999 году

"Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чеченской республики, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК "Участие в вооруженной банде и в совершаемых ею нападениях, "Участие в вооруженном мятеже" и "Посягательство на жизнь военнослужащих", - говорится в сообщении.