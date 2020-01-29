Члена банды Басаева будут судить за нападение на военных в 1999 году

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Дело против члена банды Шамиля Басаева о нападении на российских военных в октябре 1999 года направлено в Верховный суд Чечни, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чеченской республики, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК "Участие в вооруженной банде и в совершаемых ею нападениях, "Участие в вооруженном мятеже" и "Посягательство на жизнь военнослужащих", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в июле 1999 года обвиняемый вступил в банду, которая в числе прочих формирований под общим руководством Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни совершила вооруженное нападение на военнослужащих ВС РФ. В результате 15 военных погибли, 28 были ранены.
Обвиняемый находится под стражей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Чеченской республики для рассмотрения по существу.
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