Ирак надеется обсудить с представителями НАТО вывод американских войск

Комментируя повестку предстоящего совещания, Халаф указал, что проблема вывода американских войск из Ирака будет обсуждаться. "Связь (с требованием вывода контингента США - ред.) есть... Разговор будет многоплановым, включая различные военные аспекты, позицию министерства обороны Ирака, а также различные виды помощи, в которой нуждается страна и которую НАТО может предоставить", - заявил он.
23 января, 17:53Салех обсудил вывод иностранных войск из Ирака с генсеком НАТО
Халаф отметил, что "существуют различные предложения о дальнейших вариантах взаимодействия" с североатлантическим альянсом, которые планируется обсудить на переговорах. Иракский военный представитель подчеркнул, что встреча, которая должна состояться вечером в среду, станет первой в подобном формате и является частью усилий по "выработке новых отношений между сторонами, основанных на стремлении Ирака развивать собственные военные структуры и органы безопасности". Ирак заинтересован "в многоцелевом взаимодействии с альянсом, включая обучение военных и оказания другой помощи", однако "форма сотрудничества с НАТО будет выстроена таким образом, чтобы при этом соблюдался суверенитет Ирака", пояснил он.
От иракской стороны в переговорах примут участие лидер народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", экс-глава Совета национальной безопасности Фалех аль-Файяд, представители МИД, штаба объединенного командования ВС и разведслужб.
Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Двусторонняя встреча в Багдаде организована после переговоров президента Ирака Бархама Салеха с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 23 января, прошедших на полях экономического форума в Давосе и посвященных проблеме вывода американских войск из страны.