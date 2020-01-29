Ирак надеется обсудить с представителями НАТО вывод американских войск

Комментируя повестку предстоящего совещания, Халаф указал, что проблема вывода американских войск из Ирака будет обсуждаться. "Связь (с требованием вывода контингента США - ред.) есть... Разговор будет многоплановым, включая различные военные аспекты, позицию министерства обороны Ирака, а также различные виды помощи, в которой нуждается страна и которую НАТО может предоставить", - заявил он.

Халаф отметил, что "существуют различные предложения о дальнейших вариантах взаимодействия" с североатлантическим альянсом, которые планируется обсудить на переговорах. Иракский военный представитель подчеркнул, что встреча, которая должна состояться вечером в среду, станет первой в подобном формате и является частью усилий по "выработке новых отношений между сторонами, основанных на стремлении Ирака развивать собственные военные структуры и органы безопасности". Ирак заинтересован "в многоцелевом взаимодействии с альянсом, включая обучение военных и оказания другой помощи", однако "форма сотрудничества с НАТО будет выстроена таким образом, чтобы при этом соблюдался суверенитет Ирака", пояснил он.