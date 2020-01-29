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https://ria.ru/20200129/1564022790.html
Ирак надеется обсудить с представителями НАТО вывод американских войск
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РИА Новости

Ирак надеется обсудить с представителями НАТО вывод американских войск

17:22 29.01.2020
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© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные
Американские военные
© Фото : Spc. Anthony Zane
Американские военные. Архивное фото
БАГДАД, 29 янв – РИА Новости. Иракское руководство рассчитывает обсудить с представителями НАТО в среду в Багдаде новые формы дальнейшего военного сотрудничества и вывод американского контингента из страны, заявил РИА Новости официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Абдель Карим Халаф.
Комментируя повестку предстоящего совещания, Халаф указал, что проблема вывода американских войск из Ирака будет обсуждаться. "Связь (с требованием вывода контингента США - ред.) есть... Разговор будет многоплановым, включая различные военные аспекты, позицию министерства обороны Ирака, а также различные виды помощи, в которой нуждается страна и которую НАТО может предоставить", - заявил он.
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Халаф отметил, что "существуют различные предложения о дальнейших вариантах взаимодействия" с североатлантическим альянсом, которые планируется обсудить на переговорах. Иракский военный представитель подчеркнул, что встреча, которая должна состояться вечером в среду, станет первой в подобном формате и является частью усилий по "выработке новых отношений между сторонами, основанных на стремлении Ирака развивать собственные военные структуры и органы безопасности". Ирак заинтересован "в многоцелевом взаимодействии с альянсом, включая обучение военных и оказания другой помощи", однако "форма сотрудничества с НАТО будет выстроена таким образом, чтобы при этом соблюдался суверенитет Ирака", пояснил он.
От иракской стороны в переговорах примут участие лидер народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", экс-глава Совета национальной безопасности Фалех аль-Файяд, представители МИД, штаба объединенного командования ВС и разведслужб.
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Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Двусторонняя встреча в Багдаде организована после переговоров президента Ирака Бархама Салеха с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 23 января, прошедших на полях экономического форума в Давосе и посвященных проблеме вывода американских войск из страны.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиБархам СалехКасем СулейманиНАТОИракЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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