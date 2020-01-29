На Украине возбудили новое дело против Порошенко

КИЕВ, 29 янв – РИа Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против экс-президента Петра Порошенко из-за легализации денег, добытых незаконным путем, говорится в ответе ведомства на запрос депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рината Кузьмина.
По словам депутата, в деле также фигурирует бывший президент США Барак Обама.
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"Начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 209 УК Украины по обстоятельствам возможной легализации средств вследствие завладения государственными средствами в особо крупных размерах, совершенной по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, которые совершены президентом Украины, полномочия которого прекращены – Порошенко П.А., и неустановленными лицами из его окружения", - говорится в ответе на запрос, фото которого опубликовал Кузьмин на своей странице в Facebook.
Он также опубликовал фото документа из единого реестра досудебных расследований. Кузьмин добавил, что таким образом бюро отреагировало на заявление депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" о необходимости расследования случаев коррупции на Украине, изложенных адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Адвокат заявлял, что запустив процедуру импичмента Трампа демократы пытаются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов на Украине, а также помешать расследованиям коррупции времен Обамы.
"НАБУ зарегистрировало и начало расследование фактов расхищения и легализации президентами Украины Порошенко и США Обамой 100 миллионов долларов средств международной финансовой помощи", - написал Кузьмин.
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