На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Он также опубликовал фото документа из единого реестра досудебных расследований. Кузьмин добавил, что таким образом бюро отреагировало на заявление депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" о необходимости расследования случаев коррупции на Украине, изложенных адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Адвокат заявлял, что запустив процедуру импичмента Трампа демократы пытаются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов на Украине, а также помешать расследованиям коррупции времен Обамы.