Родственники опознали найденного под Смоленском подростка по обуви

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Родственники пропавшего в апреле 2019 года в Смоленской области 16-летнего подростка, тело которого, предположительно, обнаружено, опознали его обувь, для идентификации личности назначены экспертизы, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Ранее представитель поисково-спасательного отряда "Сальвар" рассказал агентству, что в среду было найдено тело, предположительно, подростка, пропавшего в апреле. Поиски велись в том же районе, где его видели в последний раз, частично сохранились фрагменты одежды.
"В ходе дополнительных поисковых мероприятий, проведенных Главным управлением криминалистики СК России с сотрудниками органов внутренних дел, представителями регионального МЧС России и волонтерами, 29 января в полутора километрах от места безвестного исчезновения несовершеннолетнего в болотистой местности Демидовского района Смоленской области обнаружены скелетированные останки лица мужского пола и обувь. Родственники опознали найденную обувь как принадлежавшую пропавшему подростку", - сказала Петренко.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
По ее словам, для идентификации личности назначены необходимые судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы. "В рамках дальнейшего расследования уголовного дела будут устанавливаться причины смерти и обстоятельства, предшествовавшие гибели человека", - добавила Петренко.
Об исчезновении 16-летнего подростка стало известно в начале апреля 2019 года. Компания молодых людей из 13 человек отдыхала в лесном массиве, в какой-то момент парень покинул место отдыха и пропал. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего СУСК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство". С 24 января им занялся центральный аппарат СК - благодаря детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, к которой обратилась мама подростка.