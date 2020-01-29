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Умерла самая старая женщина в мире
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РИА Новости

Умерла самая старая женщина в мире

17:00 29.01.2020 (обновлено: 17:41 29.01.2020)
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© Фото : сайт администрации Аштского районаФотима Мирзокулова
Фотима Мирзокулова
© Фото : сайт администрации Аштского района
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Таджикистане на 127-м году жизни умерла самая старая женщина в стране — Фотима Мирзокулова, сообщает администрация Аштского района.
В паспорте женщины указано, что она родилась 13 марта 1893 года. Она дважды была замужем и родила восьмерых детей. У долгожительницы осталось более 200 внуков, правнуков и праправнуков, сообщает Sputnik Таджикистан. Она успела пожить в трех веках и трех государствах — Бухарском эмирате, СССР и независимом Таджикистане.
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Британский таблоид Daily Mail пишет, что Фотима Мирзокулова была старейшей женщиной в мире, если дата рождения в ее паспорте соответствует действительности. Однако о других документах, подтверждающих ее возраст, не сообщается.
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