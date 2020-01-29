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2020-01-29T16:52+0300
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В ЕР прокомментировали информацию об уходе замглавы Минтруда
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РИА Новости

В ЕР прокомментировали информацию об уходе замглавы Минтруда

16:52 29.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой МинтрудаДиректор департамента по делам инвалидов Минтруда России Григорий Лекарев
Директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Григорий Лекарев
© Фото : предоставлено пресс-службой Минтруда
Директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Григорий Лекарев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уход Григория Лекарева с должности замминистра труда, о котором РИА Новости сообщил источник в Минтруде, был бы закономерным, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.
Ранее источник в министерстве сообщил РИА Новости, что Лекарев покидает министерство по собственному желанию. Он, в частности, занимается вопросами оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации инвалидов.
Хинштейн напомнил, что ЕР настаивала на увольнении Лекарева за "целый ряд проблем в сфере помощи и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)". "Считаем очень важным, что в правительстве мнение "Единой России" услышали, и надеемся, что и дальше так же конструктивно будем решать проблемы людей с ОВЗ вместе с Минтруда", – цитирует пресс-служба ЕР Хинштейна.
Замсекретаря генсовета партии сообщил, что в ближайшее время пройдет расширенная встреча представителей "Единой России" с новым министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым с участием общественных организаций и экспертов. На ней планируется обсудить существующие проблемы и пути их решения.
"В партии рассчитывают на то, что предстоящая приватизация протезно-ортопедической индустрии будет идти гласно, а общественные организации, депутатский корпус максимально подключатся к этому процессу для того, чтобы, прежде всего, интересам миллионов россиян, имеющих инвалидность, не было нанесено ущерба", – заключил Хинштейн.
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Формирование нового правительстваГригорий ЛекаревМинистерство труда и социальной защиты РФАлександр ХинштейнРоссияПолитика
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