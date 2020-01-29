В ЕР прокомментировали информацию об уходе замглавы Минтруда

Хинштейн напомнил, что ЕР настаивала на увольнении Лекарева за "целый ряд проблем в сфере помощи и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)". "Считаем очень важным, что в правительстве мнение "Единой России" услышали, и надеемся, что и дальше так же конструктивно будем решать проблемы людей с ОВЗ вместе с Минтруда", – цитирует пресс-служба ЕР Хинштейна.