В ЕР прокомментировали информацию об уходе замглавы Минтруда

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уход Григория Лекарева с должности замминистра труда, о котором РИА Новости сообщил источник в Минтруде, был бы закономерным, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.
Ранее источник в министерстве сообщил РИА Новости, что Лекарев покидает министерство по собственному желанию. Он, в частности, занимается вопросами оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации инвалидов.
Хинштейн напомнил, что ЕР настаивала на увольнении Лекарева за "целый ряд проблем в сфере помощи и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)". "Считаем очень важным, что в правительстве мнение "Единой России" услышали, и надеемся, что и дальше так же конструктивно будем решать проблемы людей с ОВЗ вместе с Минтруда", – цитирует пресс-служба ЕР Хинштейна.
Замсекретаря генсовета партии сообщил, что в ближайшее время пройдет расширенная встреча представителей "Единой России" с новым министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым с участием общественных организаций и экспертов. На ней планируется обсудить существующие проблемы и пути их решения.
"В партии рассчитывают на то, что предстоящая приватизация протезно-ортопедической индустрии будет идти гласно, а общественные организации, депутатский корпус максимально подключатся к этому процессу для того, чтобы, прежде всего, интересам миллионов россиян, имеющих инвалидность, не было нанесено ущерба", – заключил Хинштейн.