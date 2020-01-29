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2020-01-29T16:30+0300
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Источник сообщил об отставке замглавы Минтруда
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РИА Новости

Источник сообщил об отставке замглавы Минтруда

16:29 29.01.2020 (обновлено: 16:30 29.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев покидает министерство по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в Минтруде РФ.
"Григорий Лекарев покидает министерство по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.
Лекарев, в частности, занимается вопросами оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации инвалидов, в том числе обеспечения их техническими средствами реабилитации, проведения медико-социальной экспертизы.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
23 января, 14:21
Котяков рассказал об одной из задач Минтруда
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Григорий ЛекаревМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбществоПолитика
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