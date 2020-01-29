Источник сообщил об отставке замглавы Минтруда

"Григорий Лекарев покидает министерство по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

Лекарев, в частности, занимается вопросами оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации инвалидов, в том числе обеспечения их техническими средствами реабилитации, проведения медико-социальной экспертизы.