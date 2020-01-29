Источник сообщил об отставке замглавы Минтруда

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев покидает министерство по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в Минтруде РФ.
"Григорий Лекарев покидает министерство по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.
Лекарев, в частности, занимается вопросами оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации инвалидов, в том числе обеспечения их техническими средствами реабилитации, проведения медико-социальной экспертизы.
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