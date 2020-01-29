Казахстан организует дополнительные рейсы для вывоза пассажиров из КНР

"Регулярные рейсы между двумя странами выполнялись авиакомпаниями Air Astana, Scat (Казахстан), China Southern Airlines и Air China (Китай) между казахстанскими городами Нур-Султан, Алматы и китайскими городами Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу. Пассажирам, имеющим билеты с 3 февраля на вышеуказанные рейсы, необходимо оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возвраты сумм за авиабилеты будут оформлены без штрафных санкций и возвращены в полном объеме. Для вывоза оставшихся пассажиров будут организованы дополнительные рейсы из городов Пекин и Урумчи", - говорится в сообщении комитета.