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Казахстан организует дополнительные рейсы для вывоза пассажиров из КНР
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РИА Новости

Казахстан организует дополнительные рейсы для вывоза пассажиров из КНР

15:46 29.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Пекина
Международный аэропорт Пекина
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Пекина. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Казахстан организует дополнительные рейсы из Пекина и Урумчи для вывоза оставшихся пассажиров после приостановки воздушного сообщения с КНР, сообщила в среду пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
В ведомстве отметили, что с 3 февраля принято решение о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Китаем.
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"Регулярные рейсы между двумя странами выполнялись авиакомпаниями Air Astana, Scat (Казахстан), China Southern Airlines и Air China (Китай) между казахстанскими городами Нур-Султан, Алматы и китайскими городами Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу. Пассажирам, имеющим билеты с 3 февраля на вышеуказанные рейсы, необходимо оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возвраты сумм за авиабилеты будут оформлены без штрафных санкций и возвращены в полном объеме. Для вывоза оставшихся пассажиров будут организованы дополнительные рейсы из городов Пекин и Урумчи", - говорится в сообщении комитета.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человека, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы во многих других странах.
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Распространение нового коронавирусаПекинУрумчиКитайКазахстанВ мире
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