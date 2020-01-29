В Татарстане ликвидировали открытое горение на кровле школы

Ранее сообщалось о пожаре в гимназии №7 Бугульмы по улице Джалиля на площади 525 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 850 человек, из них 54 сотрудника образовательного учреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.