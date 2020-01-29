В Татарстане ликвидировали открытое горение на кровле школы

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Открытое горение на кровле школы в Бугульме в Татарстане ликвидировано на площади более 520 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре в гимназии №7 Бугульмы по улице Джалиля на площади 525 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 850 человек, из них 54 сотрудника образовательного учреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Татарстан Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме, Республика Татарстан. 29 января 2020
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме, Республика Татарстан. 29 января 2020