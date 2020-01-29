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Суд в Самаре продлил аресты двум фигурантам дела о ЧП с "Дружбой"
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РИА Новости

Суд в Самаре продлил аресты двум фигурантам дела о ЧП с "Дружбой"

15:20 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Самарский районный суд продлил срок заключения под стражей гендиректора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева и экс-гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе суда.
"Аресты продлили на три месяца", - сказала собеседница агентства.
Аферу вскрыли после международного скандала в апреле 2019 года, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, с 1 июля они были полностью восстановлены.
Изначально в уголовном деле, возбужденном самарским управлением СК РФ, было шесть фигурантов. По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в трубопровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в магистральную трубопроводную систему, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.
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Первыми фигурантами дела, помимо Жоголева и Балабай, стали замгендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти". Все шестеро фигурантов были арестованы, однако позже Баландин и Хуснутдинов были переведены под домашний арест.
Позже также стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 13 человек: суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы", еще в отношении троих сотрудников линейной производственно-диспетчерской станции "Лопатино" (входит в структуру "Транснефть-Дружбы") была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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