Суд в Самаре продлил аресты двум фигурантам дела о ЧП с "Дружбой"

САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Самарский районный суд продлил срок заключения под стражей гендиректора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева и экс-гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе суда.

"Аресты продлили на три месяца", - сказала собеседница агентства.

Аферу вскрыли после международного скандала в апреле 2019 года, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, с 1 июля они были полностью восстановлены.

Изначально в уголовном деле, возбужденном самарским управлением СК РФ, было шесть фигурантов. По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в трубопровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в магистральную трубопроводную систему, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.

Первыми фигурантами дела, помимо Жоголева и Балабай, стали замгендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти". Все шестеро фигурантов были арестованы, однако позже Баландин и Хуснутдинов были переведены под домашний арест.