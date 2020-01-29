В Бундестаге оценили план Медведчука по урегулированию на Донбассе

"Решения приняты правильно, прагматический план, который представил нам господин Медведчук, ну, он рационален, прост и понятен всем - и сторонникам, и противникам. Но также сегодня прозвучало, что есть сторонники того, чтобы не было урегулирования, потому что они живут и зарабатывают на этом. Но нам надо организоваться, это наш пробел", - цитирует в среду заявление Герта телеканал "112 Украина".