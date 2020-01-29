В Бундестаге оценили план Медведчука по урегулированию на Донбассе

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. План по урегулированию конфликта в Донбассе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука является простым, понятным и рациональным, считает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
В декабре в Санкт-Петербурге прошла встреча первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с Медведчуком. К их беседе присоединился президент России Владимир Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к урегулированию конфликта в Донбассе. Путин поддержал эту инициативу. Презентация "Межпарламентского диалога во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция" прошла 23 января в Париже, а во вторник в Германии.
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"Решения приняты правильно, прагматический план, который представил нам господин Медведчук, ну, он рационален, прост и понятен всем - и сторонникам, и противникам. Но также сегодня прозвучало, что есть сторонники того, чтобы не было урегулирования, потому что они живут и зарабатывают на этом. Но нам надо организоваться, это наш пробел", - цитирует в среду заявление Герта телеканал "112 Украина".
По словам политика, именно межпарламентский диалог поможет создать режим давления на парламентариев для воплощения принятых решений на встрече глав "нормандской четверки".
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), который прошел в Париже 9 декабря прошлого года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.