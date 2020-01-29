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В Раде предложили отправить в поход на Крым "тех, кто уже пожил"
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РИА Новости

В Раде предложили отправить в поход на Крым "тех, кто уже пожил"

15:10 29.01.2020 (обновлено: 15:51 29.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
"Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил", — сказал он в интервью изданию "Апостроф".
Активисты запрещенных в России Медждиса и Правого сектора блокируют автомобильную трассу на границе Украины и Крыма у поселка Чонгар
23 января, 14:46Акценты
В ритме марша. Кто и от чего стремится "спасать" Крым"Меджлис крымско-татарского народа" — бессмысленная и запрещенная в России украинская организация — собирается идти маршем на Крым. План операции, как и ее цели, неясен, но все же из этого может получиться что-то интересное.
Он отметил, что акция должна быть мирной, без оружия. Вместе с тем, по словам Джемилева, участники марша собираются пересечь границу, не показывая паспорта, так как они идут на "территорию Украины". Он не уточнил, как он это себе представляет.
Джемилев добавил, что поход планируется по трем направлениям: через Каланчак, Армянск и Чонгар. Из них впоследствии выберут одно. Депутат заверил, что это позволит сделать марш "более затратным" для российской стороны.
Ранее экс-депутат Рады и глава "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров рассказал о планах организовать 2 мая "марш на Крым". По его словам, в "марше достоинства" примут участие члены "Меджлиса"*, народные депутаты и "западные партнеры". Они намерены пересечь границу в пункте пропуска Чонгар. Как утверждает экс-депутат, поход будет мирным, однако он не исключил силового сценария развития событий при попытке прорыва через границу.
Наталья Поклонская
23 января, 10:52
Поклонская: участников похода на Крым встретят "автозаки с шариками"
В России назвали подобные заявления провокацией. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал организаторов акции не нарушать российские законы и провести ее в Херсонской области Украины.
*Запрещенная в России организация.
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Обсудить 22
Ситуация на УкраинеСергей Аксенов (политик)Мустафа ДжемилевВерховная Рада УкраиныКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Денег то дали уже на цирк, и номер показывать надо. А как? Да давай покажем тех кто ПОЖИЛ))))))) Угараю
29 января, 15:14
Руслан Якубик
21311001
Лучше тех, кто "отжил"
29 января, 15:34
caxoh
5380000
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