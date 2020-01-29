В Раде предложили отправить в поход на Крым "тех, кто уже пожил"

В ритме марша. Кто и от чего стремится "спасать" Крым "Меджлис крымско-татарского народа" — бессмысленная и запрещенная в России украинская организация — собирается идти маршем на Крым. План операции, как и ее цели, неясен, но все же из этого может получиться что-то интересное.