Коронавирус не подтвердился у 30 человек, прибывших в Петербург из КНР

"Сейчас количество госпитализированных в Боткинскую больницу с признаками ОРВИ из числа прибывших из Китая - более 30 человек. Больных с диагнозом "коронавирус" среди них нет. У них выявлены другие респираторные вирусы", - сообщила журналистам Чхинджерия.

"Все обратившиеся были обследованы, коронавирус не подтвердился ни в одном случае. У некоторых был выявлен грипп типа А, у кого-то грипп типа Б, у кого-то энтероколит, у большинства ОРВИ", - добавила Чхинджерия.

Ранее сообщилось, что 22 января в Петербурге был госпитализирован с подозрением на ОРВИ гражданин России, прилетевший из Шанхая и сам обратившийся к медикам. У него были выявлены одышка и температура около 38 градусов. В тот же день в инфекционную больницу доставили гражданина Китая, прилетевшего в Петербург из Пекина неделю назад. Представитель городского комитета по здравоохранению позднее сообщила, что коронавирусная инфекция у обратившихся не подтвердилась.