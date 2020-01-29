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Коронавирус не подтвердился у 30 человек, прибывших в Петербург из КНР
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РИА Новости

Коронавирус не подтвердился у 30 человек, прибывших в Петербург из КНР

14:58 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинПассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Более 30 человек, прибывших в Петербург из Китая, были госпитализированы в инфекционную Боткинскую больницу с признаками ОРВИ и обследованы на наличие нового коронавируса, он не подтвердился ни в одном случае, сообщила на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия.
"Сейчас количество госпитализированных в Боткинскую больницу с признаками ОРВИ из числа прибывших из Китая - более 30 человек. Больных с диагнозом "коронавирус" среди них нет. У них выявлены другие респираторные вирусы", - сообщила журналистам Чхинджерия.
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Она уточнила, что начальные признаки заболевания нового коронавируса схожи с симптомами обычной простуды.
"Все обратившиеся были обследованы, коронавирус не подтвердился ни в одном случае. У некоторых был выявлен грипп типа А, у кого-то грипп типа Б, у кого-то энтероколит, у большинства ОРВИ", - добавила Чхинджерия.
По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга, заболевшие начали обращаться за медицинской помощью с подозрением на новый тип коронавируса с 22 января.
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Ранее сообщилось, что 22 января в Петербурге был госпитализирован с подозрением на ОРВИ гражданин России, прилетевший из Шанхая и сам обратившийся к медикам. У него были выявлены одышка и температура около 38 градусов. В тот же день в инфекционную больницу доставили гражданина Китая, прилетевшего в Петербург из Пекина неделю назад. Представитель городского комитета по здравоохранению позднее сообщила, что коронавирусная инфекция у обратившихся не подтвердилась.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияСанкт-ПетербургВ мире
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