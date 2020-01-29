Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Ситуация с эпидемией коронавируса в Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин

"В настоящее время ситуация с профилактикой эпидемии по-прежнему остается серьезной и сложной. Вся армия должна слушать приказы и действовать, взять ответственность на себя, биться на смерть и активно помогать в работе по профилактике и контролю эпидемии", - приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа из указа, адресованного вооруженным силам страны.

Он добавил, что тот факт, что армия назначена ответственной за строящийся специализированный госпиталь для заразившихся коронавирусом, означает высокое доверие партии и народа.

"Армия должна всеми силами проводить работу по приему больных в этом госпитале", - сказал Си Цзиньпин.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.