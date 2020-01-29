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Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной
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РИА Новости

Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной

14:44 29.01.2020 (обновлено: 14:45 29.01.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File PhotoУведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"В настоящее время ситуация с профилактикой эпидемии по-прежнему остается серьезной и сложной. Вся армия должна слушать приказы и действовать, взять ответственность на себя, биться на смерть и активно помогать в работе по профилактике и контролю эпидемии", - приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа из указа, адресованного вооруженным силам страны.
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Он добавил, что тот факт, что армия назначена ответственной за строящийся специализированный госпиталь для заразившихся коронавирусом, означает высокое доверие партии и народа.
"Армия должна всеми силами проводить работу по приему больных в этом госпитале", - сказал Си Цзиньпин.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5 974 человек, из них 132 скончались.
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