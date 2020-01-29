В Дагестанской энергосбытовой компании прошли обыски

ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Оперативные мероприятия проходят в "Дагестанской энергосбытовой компании" в рамках декриминализации отрасли, сообщили РИА Новости в компании "Россети Северный Кавказ".
В среду в местных СМИ сообщалось, что в энергосбытовой компании Дагестана проходят обыски и выемка документов в связи с долгами.
"Компания "Россети Северный Кавказ" в рамках мероприятий по декриминализации внутри отрасли Северного Кавказа реализует во взаимодействии с правоохранительными органами СКФО комплекс мер. В частности, по инициативе энергокомпании продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по проверке возможных противоправных действий юридических и физических лиц, которые могли причинить ущерб группе "Россети Северный Кавказ", - сообщили в компании в ответ на вопрос об обысках.
Как отмечается, ранее компанией уже была инициирована проверка в одной из управляемых региональных энергокомпаний. Поводом для этого стали соответствующие обращения от потребителей о возможных необоснованно завышенных начислениях за потребленную электроэнергию, добавили в пресс-службе.
"Подобными проверками во взаимодействии с правоохранительными структурами энергетики защищают права добросовестных потребителей и ПАО "Россети", а также снижают риски экономического и репутационного ущерба. Ситуация находится под личным контролем руководства холдинга "Россети" и компании "Россети Северный Кавказ", - подчёркивается в сообщении.
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