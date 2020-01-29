В Дагестанской энергосбытовой компании прошли обыски

"Компания "Россети Северный Кавказ" в рамках мероприятий по декриминализации внутри отрасли Северного Кавказа реализует во взаимодействии с правоохранительными органами СКФО комплекс мер. В частности, по инициативе энергокомпании продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по проверке возможных противоправных действий юридических и физических лиц, которые могли причинить ущерб группе "Россети Северный Кавказ", - сообщили в компании в ответ на вопрос об обысках.