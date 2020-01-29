В ФНПР рекомендовали вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров

"Я высказал от всех нас пожелание новому министру труда и новому председателю Пенсионного фонда, чтобы они запомнились в обществе, в народе, чтобы они были любимы гражданами, необходимо возвратить индексацию пенсий работающим пенсионерам", - сказал Шмаков на заседании генерального совета ФНПР.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.