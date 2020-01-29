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В ФНПР рекомендовали вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров
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РИА Новости

В ФНПР рекомендовали вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров

14:38 29.01.2020 (обновлено: 14:39 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Федерации независимых профсоюзов РФ М. Шмаков
Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ М. Шмаков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ М. Шмаков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что высказал новым главам Минтруда Антону Котякову и Пенсионного фонда России Максиму Топилину пожелание вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
"Я высказал от всех нас пожелание новому министру труда и новому председателю Пенсионного фонда, чтобы они запомнились в обществе, в народе, чтобы они были любимы гражданами, необходимо возвратить индексацию пенсий работающим пенсионерам", - сказал Шмаков на заседании генерального совета ФНПР.
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Вчера, 12:01
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
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Михаил ШмаковАнтон ДроздовСовет Федерации РФПенсионный фонд РФГосдума РФМаксим ТопилинМоскваРоссияОбщество
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