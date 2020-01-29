Пьяный житель ХМАО угнал машину, заблудился и вызвал на помощь полицию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 янв - РИА Новости. Пьяный житель Ханты-Мансийского автономного округа угнал автомобиль, проехал 100 километров, заблудился и вызвал на помощь полицию, которая разыскивала его за аналогичные преступления, сообщает региональное управление МВД.
Уточняется, что в полицию Советского района ХМАО обратился житель райцентра, заявивший об угоне автомобиля. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 24-летний молодой человек, который также живет в городе Советский. Он объяснил полицейским, что после ночного клуба, где распивал спиртное, решил покататься на автомобиле, но так как своего транспорта у него не было, воспользоваться пришлось чужим - машиной "ВАЗ", у которой не были заперты двери. Угонщик нашел ключи в салоне и выдвинулся в сторону Екатеринбурга.
Как отметили в УМВД, отъехав примерно на 100 километров от родного города, молодой человек свернул с трассы на промысловую дорогу и оказался в тупике. В этот момент у него закончился бензин, и он пошел пешком до главной дороги. По пути встретился вагончик, в который он зашел, чтобы погреться.
"Горе-водитель... стал звонить брату, чтобы позвать на помощь, но мобильной связи не было, и он набрал единый номер 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Спустя время приехали сотрудники полиции и доставили его в поселок Пелым для дачи объяснений, после чего передали сотрудникам ОМВД России по Советскому району, которыми он разыскивался за совершение ряда угонов автомобилей", - говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, в октябре 2019 года задержанный дважды пытался угнать чужой транспорт, оба раза - в состоянии опьянения. При этом одна из попыток закончилась ничем, так как молодой человек не смог соединить провода под рулем, чтобы завести машину.
"Таким образом, возбужденные ранее уголовные дела... по факту попытки и совершения угона в прошлом году, а также угона транспортного средства, совершенного в январе 2020 года, соединены в одно производство", - резюмировали в ведомстве.
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