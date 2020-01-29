Пьяный житель ХМАО угнал машину, заблудился и вызвал на помощь полицию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 янв - РИА Новости. Пьяный житель Пьяный житель Ханты-Мансийского автономного округа угнал автомобиль, проехал 100 километров, заблудился и вызвал на помощь полицию, которая разыскивала его за аналогичные преступления, сообщает региональное управление МВД

Уточняется, что в полицию Советского района ХМАО обратился житель райцентра, заявивший об угоне автомобиля. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 24-летний молодой человек, который также живет в городе Советский. Он объяснил полицейским, что после ночного клуба, где распивал спиртное, решил покататься на автомобиле, но так как своего транспорта у него не было, воспользоваться пришлось чужим - машиной "ВАЗ", у которой не были заперты двери. Угонщик нашел ключи в салоне и выдвинулся в сторону Екатеринбурга.

Как отметили в УМВД, отъехав примерно на 100 километров от родного города, молодой человек свернул с трассы на промысловую дорогу и оказался в тупике. В этот момент у него закончился бензин, и он пошел пешком до главной дороги. По пути встретился вагончик, в который он зашел, чтобы погреться.

"Горе-водитель... стал звонить брату, чтобы позвать на помощь, но мобильной связи не было, и он набрал единый номер 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Спустя время приехали сотрудники полиции и доставили его в поселок Пелым для дачи объяснений, после чего передали сотрудникам ОМВД России по Советскому району, которыми он разыскивался за совершение ряда угонов автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, в октябре 2019 года задержанный дважды пытался угнать чужой транспорт, оба раза - в состоянии опьянения. При этом одна из попыток закончилась ничем, так как молодой человек не смог соединить провода под рулем, чтобы завести машину.