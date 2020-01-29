В Минкомсвязи разъяснили идею дать силовикам доступ к данным россиян

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Расширение полномочий правоохранительных органов при доступе к данным россиян не планируется. Об этом РБК сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Он пояснил, что сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создает серьезную нагрузку для всех участников.
"В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия без расширения полномочий этих органов", — добавил министр.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что министерство предложило предоставить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-розыскную деятельность.