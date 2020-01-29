Клишас рассказал о процессе голосования по поправкам в Конституцию

"Референдум по конституции возможен только в случае, если мы принимаем новую конституцию. Нам конституция запрещает проводить референдум по поправкам в третью и восьмую главу. Это причина, по которой мы вынуждены сейчас вот этот новый институт общероссийского голосования предлагать. Референдум запрещен конституционными нормами именно в форме референдума. Поэтому это будет общероссийское голосование. Поверьте, оно будет удобным, понятным гражданам и прозрачным с точки зрения процедуры", - сказал Клишас журналистам.