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Клишас рассказал о процессе голосования по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Клишас рассказал о процессе голосования по поправкам в Конституцию

14:15 29.01.2020 (обновлено: 14:20 29.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Референдум о поправке в Конституцию РФ невозможен из-за требований самого основного закона, поэтому будет проведено общероссийское голосование, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В среду в Красноярске проходит общественное обсуждение предлагаемых поправок в Конституцию РФ.
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"Референдум по конституции возможен только в случае, если мы принимаем новую конституцию. Нам конституция запрещает проводить референдум по поправкам в третью и восьмую главу. Это причина, по которой мы вынуждены сейчас вот этот новый институт общероссийского голосования предлагать. Референдум запрещен конституционными нормами именно в форме референдума. Поэтому это будет общероссийское голосование. Поверьте, оно будет удобным, понятным гражданам и прозрачным с точки зрения процедуры", - сказал Клишас журналистам.
Он также подчеркнул, что президент нацелен на то, чтобы усилить органы власти парламент, прокуратуру, Конституционный суд, Совет Федерации.
"В данном случае президент идет по пути распределения большого объема полномочий среди других органов госвласти", - отметил Клишас.
Павел Крашенинников
13:50
Крашенинников оценил идею электронного голосования по Конституции
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Конституция РФАндрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияКрасноярскПолитика
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