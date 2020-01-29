Крашенинников выступил против изменения статуса ЦБ в Конституции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Изменение статуса Центрального банка при внесении поправок в Конституцию ни к чему хорошему не приведет, заявил в среду на совещании, посвященном поправкам в Основной закон, глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.
"По поводу Центрального банка у нас есть очень много различных предложений. Посмотрим, как они будут учитываться. Моя позиция по Центральному банку – наверное, есть к нему претензии, но менять его статус (не следует – ред.), вспоминайте 90-е годы, он у нас менял статус то туда, то сюда, и эта чехарда ни к чему хорошему не приводила", - сказал он.
Президент РФ внес 20 января в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.