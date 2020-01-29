Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T14:10+0300
https://ria.ru/20200129/1564011334.html
Крашенинников выступил против изменения статуса ЦБ в Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1036x0_80_0_0_56675d250c1a94ddd8b2dfbdd62b12db.jpg
РИА Новости

Крашенинников выступил против изменения статуса ЦБ в Конституции

14:10 29.01.2020
378
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Изменение статуса Центрального банка при внесении поправок в Конституцию ни к чему хорошему не приведет, заявил в среду на совещании, посвященном поправкам в Основной закон, глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.
"По поводу Центрального банка у нас есть очень много различных предложений. Посмотрим, как они будут учитываться. Моя позиция по Центральному банку – наверное, есть к нему претензии, но менять его статус (не следует – ред.), вспоминайте 90-е годы, он у нас менял статус то туда, то сюда, и эта чехарда ни к чему хорошему не приводила", - сказал он.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Вчера, 11:31
Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас
Президент РФ внес 20 января в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Вчера, 10:53
Клишас рассказал о поправках в Конституцию по международным договорам
3111133
Обсудить 1
Совет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
QR-код
Россияне перевели через СБП почти 70 миллиардов рублей за год
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Крашенинников рассказал об идее поправки к преамбуле Конституции
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
ФНПР предложила закрепить в Конституции индексацию зарплат
День траура по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей в Египте
Конституционный суд постановил изменить нормы о пенсиях адвокатов
Покупатель держит в руках бутылку молока в магазине Полушка в Санкт-Петербурге
Минсельхоз хочет оценить ход эксперимента по маркировке молочки
Андрей Клишас
Клишас выступил за усиление представительной функции парламента
Вид на город Барнаул в Алтайском крае
СГК в 2020 году вложит 1,3 млрд рублей в теплосети Барнаула
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас рассказал о процессе голосования по поправкам в Конституцию
Ноутбук
Protonmail назвал блокировку в России необоснованной
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
СК рассказал о происхождении наркотиков, которые подбросили Голунову
Павел Крашенинников
Крашенинников оценил идею электронного голосования по Конституции
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас призвал сделать отчет генпрокурора конституционной обязанностью
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
В Совфеде готовы обсудить идею о доступе силовиков к данным граждан
Мария Пейчинович-Бурич
Генсек Совета Европы анонсировала скорый визит в Россию и на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
Лента новостейМолния