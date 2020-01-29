Крашенинников выступил против изменения статуса ЦБ в Конституции

"По поводу Центрального банка у нас есть очень много различных предложений. Посмотрим, как они будут учитываться. Моя позиция по Центральному банку – наверное, есть к нему претензии, но менять его статус (не следует – ред.), вспоминайте 90-е годы, он у нас менял статус то туда, то сюда, и эта чехарда ни к чему хорошему не приводила", - сказал он.