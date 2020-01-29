В Волгоградской области школьника ранили в шею на занятиях по стрельбе

ВОЛГОГРАД, 29 янв - РИА Новости. Специальная комиссия проводит проверку после ранения в шею 13-летнего подростка из пневматической винтовки во время занятий по стрельбе в Палласовском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в администрации региона.
Как сообщил РИА Новости источник в администрации Волгоградской области, во время занятий в секции по стрельбе был ранен в шею 13-летний школьник в селе Савинка Палласовского района.
"Для выяснения обстоятельств произошедшего в Палласовском районе работает специализированная комиссия, в которую вошли представители профильных структур: комитетов облздрава и образования; в школе организована внутренняя проверка - по результатам будут приняты необходимые решения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
По информации ведомства, хирург районной поликлиники обработал шею мальчика и направил в областную больницу, где он находится в данное время.
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