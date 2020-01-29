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2020-01-29T13:59+0300
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Крашенинников рассказал об идее поправки к преамбуле Конституции
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РИА Новости

Крашенинников рассказал об идее поправки к преамбуле Конституции

13:59 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Поступили предложения о поправке преамбулы конституции с учетом исторической памяти, они будут рассмотрены, заявил журналистам в среду глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.
"Преамбула – предложили ее поменять. Предложений очень много. Преамбула - это своего рода введение, пролог к конкретному тексту. Я в данном случае все-таки сосредоточился бы на тексте, который регулирует, - я лично. Та часть, которая что-то провозглашает, важна идеологически. Я здесь не силен. Пока предложения идут в сфере исторической памяти. Вот сегодня говорили про русский язык и другие вещи. Пока единого текста нет. Договорились, что в преамбулу тоже будем вносить поправки. Ограничений у нас по этому поводу нет", - сказал он.
Президент РФ внес 20 января в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
27 января, 12:26
Пушков предложил изменить преамбулу Конституции
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Конституция РФСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияПолитика
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