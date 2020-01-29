Крашенинников рассказал об идее поправки к преамбуле Конституции

"Преамбула – предложили ее поменять. Предложений очень много. Преамбула - это своего рода введение, пролог к конкретному тексту. Я в данном случае все-таки сосредоточился бы на тексте, который регулирует, - я лично. Та часть, которая что-то провозглашает, важна идеологически. Я здесь не силен. Пока предложения идут в сфере исторической памяти. Вот сегодня говорили про русский язык и другие вещи. Пока единого текста нет. Договорились, что в преамбулу тоже будем вносить поправки. Ограничений у нас по этому поводу нет", - сказал он.