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Клишас: день для голосования по Конституции могут сделать выходным
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РИА Новости

Клишас: день для голосования по Конституции могут сделать выходным

13:57 29.01.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти в один из будних дней в апреле, который, возможно, сделают выходным, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В среду в Красноярске проходит общественное обсуждение предлагаемой поправки в Конституцию РФ.
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"Хорошо было бы, если бы мы с вами на майские праздники ушли уже, пройдя все основные процедуры и пройдя голосование. Апрель - хороший месяц... Многие называют 12 апреля. Есть такая дата. Решения нет, но она обсуждается... Может быть, проводить его (всенародное голосование – ред.) не в выходной день, а среди недели. Это тоже вопрос, который ряд членов рабочей группы поднимает. А может быть еще и так сделать - среди недели, но дать людям выходной", - сказал Клишас.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
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Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияКрасноярскОбщество
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