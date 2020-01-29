Клишас: день для голосования по Конституции могут сделать выходным

"Хорошо было бы, если бы мы с вами на майские праздники ушли уже, пройдя все основные процедуры и пройдя голосование. Апрель - хороший месяц... Многие называют 12 апреля. Есть такая дата. Решения нет, но она обсуждается... Может быть, проводить его (всенародное голосование – ред.) не в выходной день, а среди недели. Это тоже вопрос, который ряд членов рабочей группы поднимает. А может быть еще и так сделать - среди недели, но дать людям выходной", - сказал Клишас.