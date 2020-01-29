Крашенинников оценил идею электронного голосования по Конституции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Рабочая группа по внесению поправок в Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию разошлась во мнении, нужно ли электронное голосование, заявил журналистам в среду глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников

"Я могу свое мнение высказать. У нас раскололась рабочая группа – нужно электронное голосование или нет. Я считаю, что, наверное, нужно, но нам нужно обезопасить (его – ред.) от того, чтобы не было возможности двойного, тройного голосования. Я считаю, что нужно максимально упростить процедуру и, соответственно, обезопасить ее", - отметил он.

По мнению уполномоченного по правам человека в Свердловской области, члена рабочей группы Татьяны Мерзляковой, необходимо убедить людей в том, что голосование по поправкам проводится не для галочки. "Очень важно, чтобы люди поверили, что это голосование не для галочки", - сказала она.

Омбудсмен добавила, что ведет сбор предложений по поправкам в конституцию.

"Особенно хотелось бы подчеркнуть, что все, кто хотел бы участвовать (в процессе внесения поправок в конституцию – ред.), обязательно в нем каким-то образом бы участвовал. Я собираю эти предложения от наших земляков, я встречаюсь с неправительственными организациями и очень многое передаю Павлу Владимировичу (Крашенинникову, сопредседателю рабочей группы – ред.)", - отметила Мерзлякова.

Президент РФ внес 20 января в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.