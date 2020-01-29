В Казахстане госпитализировали более 30 человек, прибывших из Китая

НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Более 30 человек, прибывших из КНР, где распространяется коронавирус, госпитализированы в Казахстане, сообщил главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.
"Госпитализированы и изолированы в отдельные боксы 35 человек, 22 человека с диагнозом ОРВИ, четырем поставлен грипп, в одном случае - грипп и парагрипп, то есть миксинфекция. Подтверждены сезонные заболевания у 27 пациентов, а у оставшихся восьми мы берём и отправляем пробы для дополнительного тест-контроля", - сказал Бекшин на пресс-конференции.
При этом в пресс-службе правительства Казахстана уточнили, что межведомственная комиссия отслеживает ситуацию с коронавирусом в стране. "По состоянию на 29 января, в Республике Казахстан случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Данный вопрос находится на особом контроле руководства страны", - сообщается в пресс-релизе.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.