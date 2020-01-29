В Казахстане госпитализировали более 30 человек, прибывших из Китая

"Госпитализированы и изолированы в отдельные боксы 35 человек, 22 человека с диагнозом ОРВИ, четырем поставлен грипп, в одном случае - грипп и парагрипп, то есть миксинфекция. Подтверждены сезонные заболевания у 27 пациентов, а у оставшихся восьми мы берём и отправляем пробы для дополнительного тест-контроля", - сказал Бекшин на пресс-конференции.