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Эрдоган выдвинул США условие по поставке F-35
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РИА Новости

Эрдоган выдвинул США условие по поставке F-35

13:42 29.01.2020 (обновлено: 16:50 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. США должны либо поставить Турции истребители F-35, либо вернуть деньги за них, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Они (США) либо поставят нам самолеты, либо вернут деньги. А если ни то ни другое, то мы в другом месте купим. Сами сделаем", — сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сенегала. Его цитирует телеканал NTV.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Американский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа Уосп
27 января, 12:12
Польша закупит у США более 30 истребителей F-35
80210002
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С-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Должны-то они должны. Вот только у янки подход из разряда - кому мы должны, тем мы прощаем.
29 января, 14:18
CCicicipi
1020100
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