Эрдоган выдвинул США условие по поставке F-35

АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. США должны либо поставить Турции истребители F-35, либо вернуть деньги за них, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Они (США) либо поставят нам самолеты, либо вернут деньги. А если ни то ни другое, то мы в другом месте купим. Сами сделаем", — сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сенегала. Его цитирует телеканал NTV.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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