Казахстан приостановит пассажирские перевозки и авиасообщение с Китаем

АЛМА-АТА, 29 янв – РИА Новости. Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны, включающих приостановку пассажирских перевозок автобусным, железнодорожным и авиационным транспортом, сообщила пресс-служба правительства.
"С 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Республикой Казахстан и КНР; с 1 февраля приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между Республикой Казахстан и КНР", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение между Казахстаном и Китаем.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человека, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы во многих других странах.