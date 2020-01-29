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Казахстан приостановит пассажирские перевозки и авиасообщение с Китаем
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РИА Новости

Казахстан приостановит пассажирские перевозки и авиасообщение с Китаем

13:37 29.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у здания аэропорта Алматы
Автомобиль скорой помощи у здания аэропорта Алматы
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи у здания аэропорта Алматы. Архивное фото
АЛМА-АТА, 29 янв – РИА Новости. Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны, включающих приостановку пассажирских перевозок автобусным, железнодорожным и авиационным транспортом, сообщила пресс-служба правительства.
"С 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Республикой Казахстан и КНР; с 1 февраля приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между Республикой Казахстан и КНР", - говорится в сообщении.
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Кроме того, с 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение между Казахстаном и Китаем.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человека, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы во многих других странах.
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