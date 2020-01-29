В Петербурге прошло прощание с основателем театра "Буфф" Штокбантом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Гражданская панихида по народному артисту России, основателю и главному режиссеру Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Гражданская панихида по народному артисту России, основателю и главному режиссеру Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Исааку Штокбанту прошла в среду в театре, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

"У Исаака Романовича была способность объединять людей. Он был хорошим учителем и другом, настоящим представителем ленинградской-петербургской интеллигенции. С нами останется его театр, его ученики", - сказал на церемонии прощания губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что Штокбант прожил "большую яркую жизнь", где было место как подвигу, так и театральной славе. "Артиллерист, командир взвода, он принадлежал к поколению наших отцов и дедов, которые победили фашизм и отстояли независимость нашей страны", - отметил Беглов.

Губернатор передал вдове Исаака Штокбанта медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", выразив сожаление по поводу того, что не удалось вручить ее при жизни режиссера.

Штокбант скончался на 95-м году жизни в ночь на 26 января.

Исаак Штокбант - народный артист России, основатель, художественный руководитель (с 1983 по 2019 годы) и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф", профессор Российского государственного института сценических искусств, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры.

Он родился 14 августа 1925 года в Ленинграде в семье инженера. В 1944 году был призван на фронт, а в мае 1945 года в Вене командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков 21-й Пермской Краснознаменной дивизии. После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии, а уволившись в запас, поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института. Он работал, в частности, в Красноярском ТЮЗе, московском театре имени Гоголя, Русском драматическом театре в Карелии.