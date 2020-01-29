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Культура
2020-01-29T13:36+0300
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В Петербурге прошло прощание с основателем театра "Буфф" Штокбантом
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РИА Новости

В Петербурге прошло прощание с основателем театра "Буфф" Штокбантом

13:36 29.01.2020
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© Фото : Санкт-Петербургский Государственный Музыкально-Драматический Театр "БУФФ"Основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант
Основатель петербургского театра Буфф Исаак Штокбант
© Фото : Санкт-Петербургский Государственный Музыкально-Драматический Театр "БУФФ"
Основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Гражданская панихида по народному артисту России, основателю и главному режиссеру Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Исааку Штокбанту прошла в среду в театре, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
"У Исаака Романовича была способность объединять людей. Он был хорошим учителем и другом, настоящим представителем ленинградской-петербургской интеллигенции. С нами останется его театр, его ученики", - сказал на церемонии прощания губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что Штокбант прожил "большую яркую жизнь", где было место как подвигу, так и театральной славе. "Артиллерист, командир взвода, он принадлежал к поколению наших отцов и дедов, которые победили фашизм и отстояли независимость нашей страны", - отметил Беглов.
Губернатор передал вдове Исаака Штокбанта медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", выразив сожаление по поводу того, что не удалось вручить ее при жизни режиссера.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
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Штокбант скончался на 95-м году жизни в ночь на 26 января.
Исаак Штокбант - народный артист России, основатель, художественный руководитель (с 1983 по 2019 годы) и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф", профессор Российского государственного института сценических искусств, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры.
Он родился 14 августа 1925 года в Ленинграде в семье инженера. В 1944 году был призван на фронт, а в мае 1945 года в Вене командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков 21-й Пермской Краснознаменной дивизии. После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии, а уволившись в запас, поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института. Он работал, в частности, в Красноярском ТЮЗе, московском театре имени Гоголя, Русском драматическом театре в Карелии.
В 1983 году Штокбант основал петербургский театр "Буфф". Многие артисты, прошедшие школу театра "Буфф", сейчас успешно работают на большой эстраде, в их числе Геннадий Ветров, Юрий Гальцев, Елена Воробей.
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КультураЕлена ВоробейЛенинградАлександр БегловВенаРоссияКарелияСправки
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