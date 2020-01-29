Клишас призвал сделать отчет генпрокурора конституционной обязанностью

КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Ежегодный отчет генерального прокурора РФ должен стать конституционной нормой, заявил журналистам сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В среду в Красноярске проходит общественное обсуждение предлагаемых поправок в Конституцию РФ.
"Мы обязанность (генерального) прокурора предоставлять отчет ежегодный тоже переведем на уровень конституционной нормы. Мы эту поправку уже сформулировали, мы в ближайшие дни ее внесем... У нас есть новый генеральный прокурор, и я уверен, что он тоже нас поддержит. Мы именно на конституционный уровень его обязанность предоставлять отчет переведем", - сказал Клишас.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.