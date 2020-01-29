Клишас призвал сделать отчет генпрокурора конституционной обязанностью

"Мы обязанность (генерального) прокурора предоставлять отчет ежегодный тоже переведем на уровень конституционной нормы. Мы эту поправку уже сформулировали, мы в ближайшие дни ее внесем... У нас есть новый генеральный прокурор, и я уверен, что он тоже нас поддержит. Мы именно на конституционный уровень его обязанность предоставлять отчет переведем", - сказал Клишас.