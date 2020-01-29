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Клишас призвал сделать отчет генпрокурора конституционной обязанностью
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РИА Новости

Клишас призвал сделать отчет генпрокурора конституционной обязанностью

13:23 29.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Ежегодный отчет генерального прокурора РФ должен стать конституционной нормой, заявил журналистам сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В среду в Красноярске проходит общественное обсуждение предлагаемых поправок в Конституцию РФ.
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"Мы обязанность (генерального) прокурора предоставлять отчет ежегодный тоже переведем на уровень конституционной нормы. Мы эту поправку уже сформулировали, мы в ближайшие дни ее внесем... У нас есть новый генеральный прокурор, и я уверен, что он тоже нас поддержит. Мы именно на конституционный уровень его обязанность предоставлять отчет переведем", - сказал Клишас.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияКрасноярскПолитика
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