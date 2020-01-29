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Эрдоган осудил "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию
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РИА Новости

Эрдоган осудил "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию

13:22 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал "сделку века", представленную американским президентом Дональдом Трампом, "легализацией аннексии Израилем палестинских земель".
Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.

"Иерусалим не будет отдан Израилю. Этот план не принесет мир, это усилия сделать все так, что дело закончено. План по передаче Иерусалима Израилю ни в коем случае неприемлем. Это план сводит на нет все права палестинцев и легализует израильскую оккупацию", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сенегала. Его цитирует телеканал NTV.

Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века".
Президент США Дональд Трамп
08:41Сказано в эфире
"Сделка века" не удалась. Что не так в предложении Трампа?Президент США предложил свой вариант решения палестино-израильского конфликта, сразу отвергнутый Палестиной. О том, почему этот шаг США может создать дополнительную напряженность на Ближнем Востоке, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт РИСИ Владимир Фитин.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампЛига арабских государствМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуИерусалимТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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