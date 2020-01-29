Эрдоган осудил "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию

"Иерусалим не будет отдан Израилю. Этот план не принесет мир, это усилия сделать все так, что дело закончено. План по передаче Иерусалима Израилю ни в коем случае неприемлем. Это план сводит на нет все права палестинцев и легализует израильскую оккупацию", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сенегала. Его цитирует телеканал NTV.