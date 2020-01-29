СР предложила выплачивать компенсации при отсутствии мест в детсадах

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму проект о выплате компенсаций родителям при отсутствии места в детском саду для ребенка от полутора до трех лет, сообщает пресс-служба эсеров.
"Согласно законопроекту СР, выплаты из федерального бюджета должны быть не меньше прожиточного минимума для детей в регионе, где ребенок стоит в очереди", - говорится в сообщении.
Как напомнил лидер фракции Сергей Миронов, похожая инициатива была принята в конце декабря с подачи депутатов СР в Ленинградской области. Там ввели компенсации для детей от полутора до семи лет. По его словам, в итоге примерно 12 тысяч семей в регионе смогут каждый месяц получать по 9500 рублей.
"Подобные меры поддержки нужно вводить и на федеральном уровне. Они отвечают и нуждам людей, и ключевым задачам послания президента (РФ Владимира Путина Федеральному собранию). Надеюсь, коллеги в Госдуме оперативно поддержат нашу инициативу", - приводятся слова Миронова в релизе.