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СР предложила выплачивать компенсации при отсутствии мест в детсадах
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РИА Новости

СР предложила выплачивать компенсации при отсутствии мест в детсадах

13:18 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Детский сад. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму проект о выплате компенсаций родителям при отсутствии места в детском саду для ребенка от полутора до трех лет, сообщает пресс-служба эсеров.
"Согласно законопроекту СР, выплаты из федерального бюджета должны быть не меньше прожиточного минимума для детей в регионе, где ребенок стоит в очереди", - говорится в сообщении.
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Как напомнил лидер фракции Сергей Миронов, похожая инициатива была принята в конце декабря с подачи депутатов СР в Ленинградской области. Там ввели компенсации для детей от полутора до семи лет. По его словам, в итоге примерно 12 тысяч семей в регионе смогут каждый месяц получать по 9500 рублей.
"Подобные меры поддержки нужно вводить и на федеральном уровне. Они отвечают и нуждам людей, и ключевым задачам послания президента (РФ Владимира Путина Федеральному собранию). Надеюсь, коллеги в Госдуме оперативно поддержат нашу инициативу", - приводятся слова Миронова в релизе.
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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