СР предложила выплачивать компенсации при отсутствии мест в детсадах

"Согласно законопроекту СР, выплаты из федерального бюджета должны быть не меньше прожиточного минимума для детей в регионе, где ребенок стоит в очереди", - говорится в сообщении.

Путин поручил создать не менее 255 тысяч мест в детсадах в 2021 году

Путин поручил создать не менее 255 тысяч мест в детсадах в 2021 году

Как напомнил лидер фракции Сергей Миронов, похожая инициатива была принята в конце декабря с подачи депутатов СР в Ленинградской области. Там ввели компенсации для детей от полутора до семи лет. По его словам, в итоге примерно 12 тысяч семей в регионе смогут каждый месяц получать по 9500 рублей.