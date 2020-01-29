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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,0
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РИА Новости

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,0

13:08 29.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ДУШАНБЕ, 29 янв – РИА Новости, Лидия Иамова. Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в Таджикистане в 14.10 (12.10 мск), сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям страны Умеда Юсуфи.
"Эпицентр подземного толчка находился в 160 километрах северо-восточнее города Душанбе, на территории Сангворского района. Магнитуда в эпицентре составила 5,0, а в городе Душанбе - 3,0", - сказала Юсуфи.
По ее словам, в результате землетрясения разрушения на территории Таджикистана зафиксированы не были.
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