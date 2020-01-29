В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,0

ДУШАНБЕ, 29 янв – РИА Новости, Лидия Иамова. Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в Таджикистане в 14.10 (12.10 мск), сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям страны Умеда Юсуфи.
"Эпицентр подземного толчка находился в 160 километрах северо-восточнее города Душанбе, на территории Сангворского района. Магнитуда в эпицентре составила 5,0, а в городе Душанбе - 3,0", - сказала Юсуфи.
По ее словам, в результате землетрясения разрушения на территории Таджикистана зафиксированы не были.