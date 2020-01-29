"Мой сын с ним даже не общался": кто убил депутата Алабушева

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. В Ростовской области расследуют резонансное убийство депутата заксобрания Андрея Алабушева и его жены. По версии СК, подозреваемый Александр Полуян покончил с собой, а мотив расправы — личная неприязнь. Однако его отец уверяет, что сын не мог конфликтовать с депутатом, поскольку никогда с ним тесно не общался. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.

Убитые в доме

Тела Андрея Алабушева и его супруги Ольги обнаружил личный водитель. Во вторник он подъехал к их дому в Зернограде и не смог ни до кого дозвониться.

"В тот день Андрей Васильевич отправился домой на обед и попросил водителя заехать за ним чуть позже, — сообщили РИА Новости в заксобрании. — Тот уехал, а когда вернулся и зашел в дом, увидел, что Алабушев лежит мертвый в коридоре, а рядом с ним — его супруга".

Многочисленные рубленые раны явно указывали на убийство, поэтому на место происшествия сразу прибыла усиленная следственно-оперативная группа вместе с руководством областного полицейского главка. Вскоре к ним присоединились и сотрудники Центрального аппарата СК.

На втором этаже дома оперативники нашли тело мужчины. Установили личность: 38-летний местный житель Александр Полуян.

"По предварительным данным, после совершения преступления он свел счеты с жизнью, — уточнили в СКР. — Мотив расправы — личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим".

© Фото : СК России Сотрудники Следственного комитета России на месте убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги © Фото : СК России Сотрудники Следственного комитета России на месте убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги

"Мстить было не за что"

Однако, как объяснил РИА Новости отец самоубийцы Анатолий Полуян, его сын виделся с Алабушевым всего один раз в жизни — 16 лет назад на собственной свадьбе.

Анатолий 14 лет проработал во Всероссийском научно-исследовательском институте зерновых культур имени И. Г. Калиненко, которым руководил Алабушев. Сначала был главным инженером, потом возглавил одно из подразделений. Из института ушел в июле 2019-го.

"Следователи сказали мне, что сын якобы отомстил за мое увольнение, — говорит Полуян-старший. — Но я написал заявление добровольно, никто меня к этому не принуждал. Кроме того, Алабушев сам пригласил меня работать в институт. За 14 лет никаких конфликтов с ним у меня не возникало. Это был очень порядочный и уважаемый человек. Настоящий профессионал своего дела".

Анатолий допускает, что его сын мог действовать не один. "Мне кажется, кто-то с помощью Саши поквитался с Андреем Васильевичем, а потом и от него избавился, — добавляет он. — Когда мне показали тело, у сына были такие повреждения, которые сам себе он вряд ли смог бы нанести".

Про Александра известно, что он окончил Азовско-Черноморский инженерный институт, а предмет "Животноводство" у него вела жена Алабушева Ольга. Получив диплом, уехал в Майкоп, устроился токарем на завод. Спустя несколько лет уволился и вернулся к родителям.

"Года четыре играл на бирже, но потом бросил, — вспоминает отец подозреваемого. — Долго сидел без работы, но пока я был при деле, мы как-то справлялись. После увольнения я попросил его куда-нибудь устроиться. Хоть сторожем. В итоге Саша выучился на массажиста. Сначала неплохо зарабатывал, однако потом клиентов стало все меньше. А тут еще его вторая жена забеременела. В общем, в последнее время из-за безденежья он был в отчаянии".

По словам отца, сейчас родственники ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна пролить свет на то, как погиб Александр.

Возбуждено уголовное дело. Следователи пытаются установить все обстоятельства преступления и закрепить доказательственную базу.

© Фото : СУ СК России по Ростовской области Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области и его супруги © Фото : СУ СК России по Ростовской области Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области и его супруги

Увлеченный аграрий

Почти всю жизнь Андрей Алабушев посвятил сельскому хозяйству. Окончив в 1977-м Донской сельскохозяйственный институт, остался в науке — работал младшим научным сотрудником центра селекции, заведующим лабораторией.

Продвигаясь по карьерной лестнице, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации, в 2016-м получил ученое звание академика РАН по отделению сельскохозяйственных наук и растениеводства.

Уйдя в политику, продолжал заниматься наукой, сохранил должность директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур имени Калиниченко — лидирующего на юге страны в семеноводстве.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области VI созыва Алабушев работал в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. "Он выстроил целую научную селекционную школу в семеноводстве, — объяснил РИА Новости председатель комитета Вячеслав Василенко. — Смог сохранить традиции, и теперь там много молодых ученых, большой потенциал".