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Представитель Киева не явилась на заседание в Минске, заявили в ДНР
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РИА Новости

Представитель Киева не явилась на заседание в Минске, заявили в ДНР

12:57 29.01.2020
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© РИА Новости / Иван Руднев
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Минск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Представитель Киева отсутствует на заседании гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске, заявили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что в Минске началась встреча трех рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу.
"Как и на предыдущем заседании (подгруппы по гуманитарным вопросам – ред.), официальный представитель Украины, госпожа (Валерия) Лутковская, отсутствует на заседании", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
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