Представитель Киева не явилась на заседание в Минске, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Представитель Киева отсутствует на заседании гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске, заявили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что в Минске началась встреча трех рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу.
"Как и на предыдущем заседании (подгруппы по гуманитарным вопросам – ред.), официальный представитель Украины, госпожа (Валерия) Лутковская, отсутствует на заседании", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.