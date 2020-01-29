Шойгу рассказал о росте конкурса в военных вузах

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Конкурс в некоторых военных вузах России в прошлом году вырос до 18 человек на место, заявил в среду на коллегии Минобороны РФ министр Сергей Шойгу.
"Непрерывно растет вступительный конкурс в военные вузы. В 2019 году в ряде из них он доходил до 18 человек на место", - сказал он.
По его словам, необходимо активно внедрять в учебный процесс современные технологии, в том числе электронные учебники.
Кроме того, Министерство обороны уделяет большое внимание довузовской подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи.
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"При поддержке Министерства обороны развивается юнармейское движение, численность которого превысила 600 тысяч человек. Во всех регионах создаются круглогодичные учебно-методические центры "Авангард", - сказал Шойгу.
Аббревиатура "АВАНГАРД" расшифровывается как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность - России Дозор. Создание учебно-методических центров военно-патриотического воспитания "Авангард" поддержано президентом РФ.