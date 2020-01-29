Защита историка Соколова хочет провести фармакологическую экспертизу

Накануне Почуев рассказал журналистам, что Соколова признали вменяемым, но он будет просить о повторной экспертизе, так как ответы на некоторые вопросы защиту не устроили.

"Дьявол кроется в деталях. Вероятнее всего, мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения медикаментозной версии агрессии", - сказал собеседник агентства.

Почуев пояснил, что историк за день до убийства принимал ряд препаратов, что могло вызвать приступ неконтролируемой агрессии. По его словам, получены результаты более 20 экспертиз, среди них судебно-медицинская, баллистическая, генетическая, но они не внесли ясности в этот вопрос.

Экспертиза была проведена в институте имени Сербского.

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.