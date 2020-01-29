Защита историка Соколова хочет провести фармакологическую экспертизу

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, намерена требовать проведения фармакологической экспертизы, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
Накануне Почуев рассказал журналистам, что Соколова признали вменяемым, но он будет просить о повторной экспертизе, так как ответы на некоторые вопросы защиту не устроили.
"Дьявол кроется в деталях. Вероятнее всего, мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения медикаментозной версии агрессии", - сказал собеседник агентства.
Почуев пояснил, что историк за день до убийства принимал ряд препаратов, что могло вызвать приступ неконтролируемой агрессии. По его словам, получены результаты более 20 экспертиз, среди них судебно-медицинская, баллистическая, генетическая, но они не внесли ясности в этот вопрос.
Экспертиза была проведена в институте имени Сербского.
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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