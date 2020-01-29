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РИА Наука
2020-01-29T12:51+0300
https://ria.ru/20200129/1564006927.html
Следующий спутник "Глонасс-М" запустят с Плесецка 28 февраля
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РИА Новости

Следующий спутник "Глонасс-М" запустят с Плесецка 28 февраля

12:51 29.01.2020
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© Фото : Минобороны Российской ФедерацииЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны Российской Федерации
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Запуск очередного навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк планируется на конец февраля, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие Роскосмоса).
Ранее гендиректор "Информационных спутниковых систем" имени Решетнева Николай Тестоедов заявлял, что запуск ещё одного "Глонасса-М" планируется на февраль 2020 года.
"На космодром Плесецк доставлен навигационный космический аппарат "Глонасс-М" производства компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва"... Космический аппарат системы ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту 28 февраля", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что в наземном резерве остался еще один спутник "Глонасс-М", изготовленный около пяти лет назад. После его запуска орбитальную группировку ГЛОНАСС планируется обновлять аппаратами нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2".
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В декабре источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли заявил, что запуск очередного спутника "Глонасс-М" планируется на 5 или 12 февраля для замены аналогичного аппарата с системным номером 735, который был запущен в 2010 году, но отказал в ноябре 2019 года, переработав расчетный срок службы в 7 лет.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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РИА НаукаКосмосПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосИнформационные спутниковые системы
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