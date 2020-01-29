Следующий спутник "Глонасс-М" запустят с Плесецка 28 февраля

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Запуск очередного навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Запуск очередного навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк планируется на конец февраля, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие Роскосмоса ).

Ранее гендиректор "Информационных спутниковых систем" имени Решетнева Николай Тестоедов заявлял, что запуск ещё одного "Глонасса-М" планируется на февраль 2020 года.

"На космодром Плесецк доставлен навигационный космический аппарат "Глонасс-М" производства компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва"... Космический аппарат системы ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту 28 февраля", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что в наземном резерве остался еще один спутник "Глонасс-М", изготовленный около пяти лет назад. После его запуска орбитальную группировку ГЛОНАСС планируется обновлять аппаратами нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2".

В декабре источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли заявил, что запуск очередного спутника "Глонасс-М" планируется на 5 или 12 февраля для замены аналогичного аппарата с системным номером 735, который был запущен в 2010 году, но отказал в ноябре 2019 года, переработав расчетный срок службы в 7 лет.