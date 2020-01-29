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Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима
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РИА Новости

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

12:46 29.01.2020 (обновлено: 16:32 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМузей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Ранее дипмиссия опубликовала пост в Twitter, в котором говорилось, что концлагерь был освобожден американскими солдатами. Спустя некоторое время в посольстве уточнили, что ошиблись.

"Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобожден советскими войсками", — говорится в новом посте.

Красная армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. Концлагерь Аушвиц, в котором с 1941 по 1945 год погибли около 1,4 миллиона человек, в том числе порядка 1,1 миллиона евреев, стал одним из главных символов холокоста.
Заключенные за колючей проволокой в концентрационном лагере Освенцим
27 января, 08:00
Ад рукотворный. Что увидели красноармейцы, освободив лагерь Освенцим
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ОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)ДанияСССРСШАВ мире
Популярные комментарии
Это всё делается намерено, не просто так ошиблись. Пробуют на "вкус". Если что - "ИЗВИНИТЕ"! Смотрят как воспримут, а так постепенно будут вбрасывать и подменять и смотреть на реакцию. Человеку свойственно принимать то что навязывают ненавязчиво, а потом смирится и будет другим рассказывать что так и было.
29 января, 13:18
Руслан Якубик
8100002
Вот такие у низ "знатоки" всего, что происходит в мире.
29 января, 12:49
MFMike Fauley
1720002
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