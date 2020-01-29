Эксперт прокомментировал слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заявления первого президента Украины Леонида Кравчука о якобы имевшей место в 1940 году встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове свидетельствуют о его невежестве и незнании истории, заявил РИА Новости в среду председатель президиума общественной организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее Кравчук заявил, что Сталин и Гитлер встречались во Львове в 1940 году. Это заявление он сделал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ходе дискуссии вокруг слов Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.
"Когда Кравчук с еще двумя деятелями развалил Советский союз, то подобные мифы стали появляться как грибы: и про встречу Сталина и Гитлера, и про то, что Сталин в первые дни войны впал в ступор, и что трупами закидали окопы – все эти сказки давным-давно опровергнуты историками, а те, кто их рассказывает, лишь подчеркивают свое невежество. Лучше бы он рассказал о событиях 1991 года", - сказал Липовой.
Генерал отметил, что подобные заявления должна осуждать не только российская, но и международная общественность по аналогии с отрицанием холокоста.
"Надо понимать, что русский народ пострадал во Второй мировой войне больше всех в разы – и любые попытки подвергнуть этот факт сомнению должны сурово караться. Равно как и приравнивание СССР к гитлеровской Германии", - подчеркнул собеседник агентства.