Эксперт прокомментировал слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера

"Когда Кравчук с еще двумя деятелями развалил Советский союз, то подобные мифы стали появляться как грибы: и про встречу Сталина и Гитлера, и про то, что Сталин в первые дни войны впал в ступор, и что трупами закидали окопы – все эти сказки давным-давно опровергнуты историками, а те, кто их рассказывает, лишь подчеркивают свое невежество. Лучше бы он рассказал о событиях 1991 года", - сказал Липовой.